Энрике прибыл в Лондон для переговоров с Челси

Испанец готов к работе в новом для себя чемпионате.

Луис Энрике вместе со своими представителями прилетел в Лондон для проведения переговоров с лондонским Челси.

По информации Фабрицио Романо, экс-тренер Барселоны и сборной Испании заинтересован в работе во главе лондонского клуба.

При этом отмечается, что фаворитом на свободную должность все же остается Юлиан Нагельсманн, чьи представители подтвердили "положительные" переговоры с "синими". Клуб продолжает держать контакт с 35-летним немцем.

Напомним, что в первом матче после увольнения Грэма Поттера Челси на своем поле не смог обыграть не менее кризисный Ливерпуль.