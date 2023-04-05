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Энрике прибыл в Лондон для переговоров с Челси

Испанец готов к работе в новом для себя чемпионате.
Сегодня, 12:32
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Луис Энрике вместе со своими представителями прилетел в Лондон для проведения переговоров с лондонским Челси.

По информации Фабрицио Романо, экс-тренер Барселоны и сборной Испании заинтересован в работе во главе лондонского клуба.

При этом отмечается, что фаворитом на свободную должность все же остается Юлиан Нагельсманн, чьи представители подтвердили "положительные" переговоры с "синими". Клуб продолжает держать контакт с 35-летним немцем.

Напомним, что в первом матче после увольнения Грэма Поттера Челси на своем поле не смог обыграть не менее кризисный Ливерпуль.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ Луис Энрике

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