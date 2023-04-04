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Челси - Ливерпуль 0:0: обзор матча и результат игры 04.04.2023

Команды часто ошибались, позволяя друг другу создавать моменты, но ни один из них так и не завершился легальним взятием ворот.
Вчера, 23:58
Челси - Ливерпуль / Getty Images
Челси - Ливерпуль / Getty Images

Во вторник, 4 апреля, на Стэмфорд Бридж в рамках перенесенного 8-го тура АПЛ встретились Челси и Ливерпуль.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп в воспитательных целях оставил в запасе определенных ключевых исполнителей, некоторые из которых появились на поле по ходу матча.

Первые полчаса игры прошли под явным преимуществом хозяев поля. Они постоянно прессинговали соперника, вынуждая того ошибаться. На 26-й минуте "синие" даже сумели забить, но гол Риса Джеймса был отменен из-за офсайда у Энцо Фернандеса.

Источник: Getty Images

Мерсисайдцы проснулись в последние 5-10 минут первой половины, создав несколько опасных моментов. Это же продолжилось и после перерыва, после чего "пенсионеры" вновь завладели инициативой.

На 50-й минуте Челси вновь забил - и вновь гол был отменен. Кай Хаверц выскочил на свидание с Алиссоном, который отразил удар с ближней дистанции, но мяч отскочил прямо в немца, после чего влетел в ворота. На повторе судья увидел, что мяч попал Хаверцу в руку.

Источник: Getty Images

До самых последних минут команды не отличались качественной игрой, регулярно допуская ошибки. В какой-то момент Джордан Хендерсон на повышенных тонах поговорил с Алиссоном, что явно указывает на не самую здоровую атмосферу в клубе.

Источник: Getty Images

За 12 минут до конца поединка на поле появился Михаил Мудрик, но украинец, к сожалению, ничем заметным не отличился.

В итоге команды расписали нулевую ничью, которая не помогла ни одной из них в турнирном плане: Челси остался во второй части таблицы с 39 очками, а Ливерпуль идет восьмым, заработав 43 очка.

Статистика мачта Челси - Ливерпуль 8-го тура АПЛ

Челси - Ливерпуль 0:0

Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 12 - 7
Удары в створ: 3 - 4
Фолы: 6 - 17
Ожидаемые голы (xG): 2.29 - 0.38

Челси: Аррисабалага - Фофана, Кулибали, Кукурелья - Джеймс, Фернандес, Канте (Галлахер, 69), Чилуэлл (Мудрик, 78) - Хаверц, Феликс (Стерлинг, 85), Ковачич.

Ливерпуль: Алиссон - Гомес, Конате, Матип, Цимикас (Робертсон, 65) - Джонс (Милнер, 79), Фабиньо, Хендерсон - Жота, Фирмино (Салах, 65), Нуньес (Гакпо, 79).

Предупреждения: Ковачич - Матип, Цимикас, Джонс, Фабиньо.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Челси АПЛ

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