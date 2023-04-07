Реал сомневается в подписании звезды Боруссии Дортмунд

Мадридский Реал больше не считает Джуда Беллингема приоритетом на летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Relevo, у "сливочных" есть ряд причин сомневаться в целесообразности перехода.

Руководство клуба считает, что Беллингем обойдется в слишком большую сумму, которой он не стоит. При этом стоит отметить, что мадридцы могут себе позволить трансфер за сто миллионов, но навряд-ли смогут выдержать конкуренцию со стороны Ливерпуля и Ман Сити.

Также столичную команду отпугивают неудачные примеры адаптации представителей Англии в Ла Лиге.

Напомним, ранее Реал определился с альтернативой Беллингему.