Реал определился, кого подпишет вместо Беллингема

Мадридский Реал подготовил план Б на случай, если летом все же не удастся подписать Джуда Беллингема.

Англичанин все так же остается ключевой целью "сливочных", но их немного отпугивают ценник за хавбека, а также огромное количество конкурентов.

Если же трансфер все же сорвется Реал подпишет полузащитника Сельты Габриэля Вейгу.

20-летний Вейга - воспитанник Сельты, Трансфермаркт оценивает игрока всего в 10 млн евро, однако в его контракте прописаны отступные на сумму 40 млн евро.

В Мадриде надеются заключить сделку дешевле, возможно, включив в нее кого-то из своих игроков.

В текущем сезоне Габриэль Вейга провел 22 матча, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.