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В CIES назвали самого дорогого игрока мира

Мбаппе лишь на третьем месте.
Сегодня, 16:24
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Международный центр спортивных исследований (CIES) обнародовал список самых дорогих футболистов мира, относительно собственной статистической системы.

Исследователи, пользуясь собственными аналитическими методами, высчитали потенциальную максимальную трансферную стоимость футболистов. Самым дорогим стал английский хавбек Джуд Беллингем.

Согласно данным CIES Боруссия может заработать до 208 млн евро уже в ближайшее трансферное окно, если решит продать игрока сборной Англии.

Вторую строчку занял другой игрок "трех львов" Фил Фоден с ценником в 200 млн евро. По мнению исследователей, он опережает Килиана Мбаппе и Винисиуса Джуниора (оба по 191 млн) за счет более длинного контракта со своим клубом.

Топ-10 самых дорогих игроков мира по данным CIES

  1. Джуд Беллингем (208,2 млн евро, Боруссия Дортмунд)
  2. Фил Фоден (200,5 млн евро, Манчестер Сити)
  3. Килиан Мбаппе (191,7 млн евро, ПСЖ)
  4. Винисиус Жуниор (190,5 млн. евро, Реал)
  5. Эрлинг Холан (174,9 млн евро, Манчестер Сити)
  6. Педри (170,2 млн. евро, Барселона)
  7. Гави (147,6 млн. евро, Барселона)
  8. Джамал Мусиала (145,1 млн евро, Бавария)
  9. Йошко Гвардиол (125,8 млн. евро, РБ Лейпциг)
  10. Федерико Вальверде (123,5 млн. евро, Реал)
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе Фил Фоден джуд беллингем

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