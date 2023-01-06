В CIES назвали самого дорогого игрока мира

Международный центр спортивных исследований (CIES) обнародовал список самых дорогих футболистов мира, относительно собственной статистической системы.

Исследователи, пользуясь собственными аналитическими методами, высчитали потенциальную максимальную трансферную стоимость футболистов. Самым дорогим стал английский хавбек Джуд Беллингем.

Согласно данным CIES Боруссия может заработать до 208 млн евро уже в ближайшее трансферное окно, если решит продать игрока сборной Англии.

Вторую строчку занял другой игрок "трех львов" Фил Фоден с ценником в 200 млн евро. По мнению исследователей, он опережает Килиана Мбаппе и Винисиуса Джуниора (оба по 191 млн) за счет более длинного контракта со своим клубом.

Топ-10 самых дорогих игроков мира по данным CIES