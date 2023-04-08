Бруну, Коутиньо и другие: топ зимних трансферов АПЛ по немедленному влиянию
Мудрик в этот список не попал.
Авторитетный портал Goal.com составил топ зимних трансферов английской Премьер-лиги по немедленному влиянию.
То есть, в список попали лишь те игроки, кто прийдя в января, сразу же начал давать результат или даже переломил ситуацию в клубе.
Из самых свежих переходов в топ попали Бруну Фернандеш в Манчестер Юнайтед, Бруно Гимараеш в Ньюкасл и Кристиан Эриксен в Брентфорд.
Топ-15 зимних трансферов АПЛ по немедленному влиянию
- Паписс Сиссе – в Ньюкасл из Фрайбурга в 2012-м
- Лассана Диарра – в Портсмут из Арсенала в 2008-м
- Бруну Фернандеш – в Манчестер Юнайтед из Спортинга в 2020-м
- Джесси Лингард – в Вест Хэм из Манчестер Юнайтед в 2021-м
- Вирджил ван Дейк – в Ливерпуль из Саутгемптона в 2018-м
- Луис Суарес – в Ливерпуль из Аякса в 2011-м
- Пьер-Эмерик Обамеянг – в Арсенал из Боруссии» в 2018-м
- Филиппе Коутиньо – в Ливерпуль из Интера в 2013-м
- Неманя Видич – в Манчестер Юнайтед из спартака в 2006-м
- Джермейн Дефо – в Портсмут из Тоттенхэма в 2008-м
- Мартин Эдегор – в Арсенал» из Реала в 2021-м
- Кристиан Эриксен – в Брентфорд в 2022-м
- Бруно Гимараеш – в Ньюкасл из Лиона в 2022-м
- андрей аршавин – в Арсенал из зенита в 2009-м
- Паоло Ди Канио – в Вест Хэм из Шеффилд Уэнсдей в 1999 году
Напомним, что ранее Александр Зинченко возглавил топ АПЛ, как самый наименее фолящий игрок лиги.