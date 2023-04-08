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Бруну, Коутиньо и другие: топ зимних трансферов АПЛ по немедленному влиянию

Мудрик в этот список не попал.
Сегодня, 00:55
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

Авторитетный портал Goal.com составил топ зимних трансферов английской Премьер-лиги по немедленному влиянию.

То есть, в список попали лишь те игроки, кто прийдя в января, сразу же начал давать результат или даже переломил ситуацию в клубе.

Из самых свежих переходов в топ попали Бруну Фернандеш в Манчестер Юнайтед, Бруно Гимараеш в Ньюкасл и Кристиан Эриксен в Брентфорд.

Топ-15 зимних трансферов АПЛ по немедленному влиянию

  1. Паписс Сиссе – в Ньюкасл из Фрайбурга в 2012-м
  2. Лассана Диарра – в Портсмут из Арсенала в 2008-м
  3. Бруну Фернандеш – в Манчестер Юнайтед из Спортинга в 2020-м
  4. Джесси Лингард – в Вест Хэм из Манчестер Юнайтед в 2021-м
  5. Вирджил ван Дейк – в Ливерпуль из Саутгемптона в 2018-м
  6. Луис Суарес – в Ливерпуль из Аякса в 2011-м
  7. Пьер-Эмерик Обамеянг – в Арсенал из Боруссии» в 2018-м
  8. Филиппе Коутиньо – в Ливерпуль из Интера в 2013-м
  9. Неманя Видич – в Манчестер Юнайтед из спартака в 2006-м
  10. Джермейн Дефо – в Портсмут из Тоттенхэма в 2008-м
  11. Мартин Эдегор – в Арсенал» из Реала в 2021-м
  12. Кристиан Эриксен – в Брентфорд в 2022-м
  13. Бруно Гимараеш – в Ньюкасл из Лиона в 2022-м
  14. андрей аршавин – в Арсенал из зенита в 2009-м
  15. Паоло Ди Канио – в Вест Хэм из Шеффилд Уэнсдей в 1999 году

Напомним, что ранее Александр Зинченко возглавил топ АПЛ, как самый наименее фолящий игрок лиги.


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