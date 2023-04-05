Зинченко нарушает правила реже всех в АПЛ
Один фол на 583 минуты.
Украинский защитник Александр Зинченко возглавил список игрок, которые реже остальных нарушают правила.
Такую статистику подвел портал Opta. Согласно ему Александр нарушает правила раз в 583 минуты, и это лучший показатель в лиге.
Стоит отметить, что в список вошли игроки, сыгравшие в текущем сезоне менее 900 минут.
Топ наименее фолящих футболистов АПЛ:
- Александр Зинченко (Арсенал) - один фол на 583 минуты
- Мадс Роерслев (Брентфорд) - один фол на 465 минут
- Итан Пиннок (Брентфорд) - один фол на 360 минут
- Эзри Конса (Астон Вилла) - один фол на 279 минут
- Свен Ботман (Ньюкасл) - один фол на 238 минут
Напомним, что в последнем туре Арсенал с Зинченко разгромил Лидс.