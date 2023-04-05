Зинченко нарушает правила реже всех в АПЛ

Один фол на 583 минуты.

Украинский защитник Александр Зинченко возглавил список игрок, которые реже остальных нарушают правила.

Такую статистику подвел портал Opta. Согласно ему Александр нарушает правила раз в 583 минуты, и это лучший показатель в лиге.

Стоит отметить, что в список вошли игроки, сыгравшие в текущем сезоне менее 900 минут.

Топ наименее фолящих футболистов АПЛ:

Александр Зинченко (Арсенал) - один фол на 583 минуты Мадс Роерслев (Брентфорд) - один фол на 465 минут Итан Пиннок (Брентфорд) - один фол на 360 минут Эзри Конса (Астон Вилла) - один фол на 279 минут Свен Ботман (Ньюкасл) - один фол на 238 минут

Напомним, что в последнем туре Арсенал с Зинченко разгромил Лидс.