iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Арсенал - Лидс 4:1: обзор матча и результат игры 01.04.2023

Лондонский клуб сохранил отрыв от Манчестер Сити на вершине турнирной таблицы АПЛ.
Сегодня, 18:58
Арсенал обыграл Лидс / Getty Images
Арсенал обыграл Лидс / Getty Images

В субботу, 1 апреля, лондонский Арсенал в матче 29-го тура английской Премьер-лиги встречался на своем поле с Лидсом.

Лидер английского чемпионата одержал уверенную победу, разгромив соперника 4:1, и сохранил отрыв на вершине турнирной таблицы от Манчестер Сити, который сегодня ранее разобрался с Ливерпулем с аналогичным счетом.

Читай также: Манчестер Сити без Холанда разгромил Ливерпуль

Команда Микеля Артеты открыла счет в поединке на 35-й минуте, после того как бразильский нападающий Габриэль Жезус реализовал пенальти.

Источник: Getty Images

Практически сразу после перерыва "канониры" удвоили свое преимущество усилиями Бена Уайта, а вскоре Жезус довел результат уже до разгромного, оформив дубль.

На 76-й минуте гостям удалось сократить отставание после точного удара Расмуса Кристиансена, но ближе к концу матча Гранит Джака снова увеличил разницу в счете до трех мячей.

Источник: Getty Images

Украинец Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе лондонской команды и отыграл 85 минут.

Источник: Getty Images

После этой победы Арсенал с 72 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ, опережая Манчестер Сити на восемь баллов, но имея на один сыгранный матч больше. Лидс с 26 пунктами расположился на 16-й позиции.

Статистика матча Арсенал - Лидс 29-го тура чемпионата Англии

Арсенал - Лидс 4:1

Голы: Жезус 35 (пен.), Уайт 47, Жезус 55, Джака 84 – Кристенсен 76

Владение мячом: 67% - 33%
Удары: 13 - 7
Удары в створ: 6 - 5
Фолы: 11 - 13
Ожидаемые голы (xG): 3.72 - 0.85

Арсенал: Рэмсдейл – Зинченко (Тирни 86), Габриэл, Холдинг, Уайт – Джака (Виейра 86), Парти (Жоржиньо 60), Эдегор (Смит-Роу 86) – Мартинелли, Жезус (Сака 60), Троссард

Лидс: Мелье – Фирпо, Стрейк, Кох (Купер 74), Эйлинг – Харрисон (Бамфорд 85), Рока, Кристенсен – Саммервилл (Рюттер 74), Ааронсон (Маккенни 66), Синистерра (Родриго 65)

Предупреждения: Кох 45, Бамфорд 90+1

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Лидс Арсенал Лондон чемпионат Англии Александр Зинченко Английская Премьер-лига

Статьи по теме

Соперничество за объятия: Зинченко поделился милым видео с женой и дочкой Соперничество за объятия: Зинченко поделился милым видео с женой и дочкой
Борнмут без Забарного обыграл Фулхэм Борнмут без Забарного обыграл Фулхэм
Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии Манчестер Сити - Ливерпуль 4:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Мохамед Салах: статистика-2022/2023 Мохамед Салах: статистика-2022/2023
Помочь журналистам

Видео

Испания любит Цыганкова: Ла Лига в Twitter поделилась видео опасного удара украинца
Испания любит Цыганкова: Ла Лига в Twitter поделилась видео опасного удара украинца

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
"Вратарь стоит спиной к бьющему": Меньян жестко высмеял новые правила пенальти
просмотров
Англия - Украина: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2024
просмотров

Последние новости

Европа20:34
Мохамед Салах: статистика-2022/2023
Европа20:34
Эрлинг Холанд: статистика-2022/23
Европа20:28
Соперничество за объятия: Зинченко поделился милым видео с женой и дочкой
Украина20:09
"Тут пенальти, а тут не пенальти": Судьи в УПЛ показали очередной перформанс
Украина19:58
УПЛ: Кривбасс обыграл Верес, Александрия разгромила Ворсклу
Европа19:54
Испания любит Цыганкова: Ла Лига в Twitter поделилась видео опасного удара украинца
Бокс19:53
Стало известно, сколько Джошуа заработает за бой с Франклином
Европа19:44
Зинченко - худший игрок старта Арсенала в матче против Лидса
Европа19:12
Виктор Цыганков: статистика-2022/2023
Европа19:05
Борнмут без Забарного обыграл Фулхэм
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK