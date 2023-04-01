Арсенал - Лидс 4:1: обзор матча и результат игры 01.04.2023
В субботу, 1 апреля, лондонский Арсенал в матче 29-го тура английской Премьер-лиги встречался на своем поле с Лидсом.
Лидер английского чемпионата одержал уверенную победу, разгромив соперника 4:1, и сохранил отрыв на вершине турнирной таблицы от Манчестер Сити, который сегодня ранее разобрался с Ливерпулем с аналогичным счетом.
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Команда Микеля Артеты открыла счет в поединке на 35-й минуте, после того как бразильский нападающий Габриэль Жезус реализовал пенальти.
Практически сразу после перерыва "канониры" удвоили свое преимущество усилиями Бена Уайта, а вскоре Жезус довел результат уже до разгромного, оформив дубль.
На 76-й минуте гостям удалось сократить отставание после точного удара Расмуса Кристиансена, но ближе к концу матча Гранит Джака снова увеличил разницу в счете до трех мячей.
Украинец Александр Зинченко вышел на поле в стартовом составе лондонской команды и отыграл 85 минут.
После этой победы Арсенал с 72 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу АПЛ, опережая Манчестер Сити на восемь баллов, но имея на один сыгранный матч больше. Лидс с 26 пунктами расположился на 16-й позиции.
Статистика матча Арсенал - Лидс 29-го тура чемпионата Англии
Арсенал - Лидс 4:1
Голы: Жезус 35 (пен.), Уайт 47, Жезус 55, Джака 84 – Кристенсен 76
Владение мячом: 67% - 33%
Удары: 13 - 7
Удары в створ: 6 - 5
Фолы: 11 - 13
Ожидаемые голы (xG): 3.72 - 0.85
Арсенал: Рэмсдейл – Зинченко (Тирни 86), Габриэл, Холдинг, Уайт – Джака (Виейра 86), Парти (Жоржиньо 60), Эдегор (Смит-Роу 86) – Мартинелли, Жезус (Сака 60), Троссард
Лидс: Мелье – Фирпо, Стрейк, Кох (Купер 74), Эйлинг – Харрисон (Бамфорд 85), Рока, Кристенсен – Саммервилл (Рюттер 74), Ааронсон (Маккенни 66), Синистерра (Родриго 65)
Предупреждения: Кох 45, Бамфорд 90+1