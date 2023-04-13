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Футбол

В АПЛ клубы уберут рекламу букмекеров с лицевой стороны футболок

Но случиться это не сразу.
Сегодня, 14:52
Деклан Райс / Getty Images
Деклан Райс / Getty Images

Сегодня состоялось собрание клубов АПЛ, на котором было решено уменьшить количество рекламы букмекеров.

В частности клубы проголосвали за то, чтобы убрать рекламу ставок с лицевой стороны футболок. При этом на рукавах ее все еще можно будет размещать.

Британские СМИ сообщают, что за это решение проголосовали 18 клубов и только два воздержались. О каких клубах идет речь неизвестно.

Соглашение вступит в силу после сезона 2025/26, чтобы дать время клубам пересмотреть контракты с букмекерскими конторами.

Ранее УЕФА объявил список номинантов на лучший гол недели в Лиге чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ

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