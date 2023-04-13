УЕФА назвал претендентов на лучший гол недели в ЛЧ

Проголосовать можно на официальном сайте.

УЕФА назвал имена четверых претендентов на лучший гол недели в рамках Лиги чемпионов.

Напомним, что 11 и 12 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала ЛЧ, в рамках которых Манчестер Сити унизил Баварию, Интер переиграл Бенфику, Реал разобрался с Челси, а Милан снова одержал победу над Наполи.

В список претендентов на лучший гол недели вошли:

Родри (Манчестер Сити)

Николо Барелла (Интер)

Исмаэль Беннасер (Милан)

Марко Асенсио (Реал)

Rodri, Barella, Bennacer, Asensio... ⚽



Who scored the best goal this week? #UCLGOTW || @Heineken — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 12, 2023

Проголосовать за своего фаворита можно на официальном сайте УЕФА.