УЕФА назвал претендентов на лучший гол недели в ЛЧ
Проголосовать можно на официальном сайте.
УЕФА назвал имена четверых претендентов на лучший гол недели в рамках Лиги чемпионов.
Напомним, что 11 и 12 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала ЛЧ, в рамках которых Манчестер Сити унизил Баварию, Интер переиграл Бенфику, Реал разобрался с Челси, а Милан снова одержал победу над Наполи.
В список претендентов на лучший гол недели вошли:
- Родри (Манчестер Сити)
- Николо Барелла (Интер)
- Исмаэль Беннасер (Милан)
- Марко Асенсио (Реал)
Rodri, Barella, Bennacer, Asensio... ⚽— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 12, 2023
Who scored the best goal this week? #UCLGOTW || @Heineken
Проголосовать за своего фаворита можно на официальном сайте УЕФА.