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Футбол

УЕФА назвал претендентов на лучший гол недели в ЛЧ

Проголосовать можно на официальном сайте.
Сегодня, 10:22
Марко Асенсио / Getty Images
Марко Асенсио / Getty Images

УЕФА назвал имена четверых претендентов на лучший гол недели в рамках Лиги чемпионов.

Напомним, что 11 и 12 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала ЛЧ, в рамках которых Манчестер Сити унизил Баварию, Интер переиграл Бенфику, Реал разобрался с Челси, а Милан снова одержал победу над Наполи.

В список претендентов на лучший гол недели вошли:

  • Родри (Манчестер Сити) 
  • Николо Барелла (Интер) 
  • Исмаэль Беннасер (Милан)  
  • Марко Асенсио (Реал)

Проголосовать за своего фаворита можно на официальном сайте УЕФА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лига чемпионов

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