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Лидс - Ливерпуль 1:6: обзор матча и результат игры 17.04.2023

Дубли Салаха и Жоты помогли мерсисайдцам одержать убедительную победу.
Вчера, 23:54
Ливерпуль разгромил Лидс / Getty Images
Ливерпуль разгромил Лидс / Getty Images

В понедельник, 17 апреля, Ливерпуль в рамках 31-го тура английской Премьер-лиги встречался на выезде с Лидсом.

Подопечные Юргена Клопа сумели организовать более чем убедительный разгром соперника, уничтожив оппонента со счетом 6:1.

Ливерпуль сумел выйти вперед ближе к концу первого тайма, дважды огорчив противника за четыре минуты усилиями Коди Гакпо и Мохаммеда Салаха.

Источник: Getty Images

В начале второго тайма Луису Синистерре удалось сократить отставание, но уже вскоре Диогу Жота снова увеличил отрыв "красных" до двух мячей.

Источник: Getty Images

В дальнейшем забивали также только мерсисайдцы, оформив разгром Лидса. По дублю на свой счет записали Салах и Жота, а вышедший на замену Дарвин Нуньес поставил голевую точку в поединке.

Источник: Getty Images

На данный момент Ливерпуль с 47 очками занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. Лидс расположился на 16-й позиции, имея в своем активе 29 баллов.

Статистика матча Лидс - Ливерпуль 31-го тура чемпионата Англии

Лидс - Ливерпуль 1:6

Голы: Синистерра, 47 - Гакпо, 35, Салах, 39, 64, Жота, 52, 74, Нуньес, 90

Владение мячом: 26% - 74%
Удары: 13 - 13
Удары в створ: 3 - 7
Фолы: 6 - 12
Ожидаемые голы (xG): 1.45 - 2.67

Лидс: Мелье - Кристенсен, Кох, Стрейк, Фирпо - Маккенни, Хунке - Харрисон (Ньонто 77), Ааронсон (Рюттер 66), Синистерра (Форшоу 77) - Родриго (Саммервилл 66)

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон (Милнер 81), Фабиньо (Тьяго 85), Джонс - Салах (Нуньес 81), Гакпо (Луис Диас 81), Жота (Фирмино 82)

Предупреждение: Фабиньо 42.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль АПЛ Лидс чемпионат Англии Английская Премьер-лига Мохаммед Салах Диогу Жота

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