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Жирона Цыганкова в равном матче уступила Вальядолиду

Украинец не сумел ничем помочь своей команде.
Сегодня, 21:39
Вальядолид - Жирона / Getty Images
Вальядолид - Жирона / Getty Images

В субботу, 22 апреля, Жирона Виктора Цыганкова отправилась в гости к Вальядолиду. Украинец провел на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился.

Команды начали матч сразу же яростной борьбой, и вскоре футболисты Вальядолида воспользовались шансом и открыли счет. На 24-й минуте отметился Мончу красивым ударом в левый угол.

В течение матча Жирона имела неплохие шансы сравнять счет, но не хватало совсем немного удачи, еще и чуть пенальти себе не привезли. В итоге минимальная победа Вальядолида.

Статистика матча Чемпионата Испании Вальядолид - Жирона

Вальядолид - Жирона 1:0

Гол: Мончу, 24

xG: 1.09 - 0.96
Владение мячем: 38% - 62%
Удары: 15 - 12
Удары в створ: 6 - 6

Вальядолид: Масип - Фреснеда, Хоакин Фернандес, Эль-Ямик (Санчес, 64), Эскудеро (Перес, 71) - Онгла, Мончу (Агуадо, 71), Кике Перес - Амалла (Мачис, 70), Плата (Меса, 90+1), Ларин.

Жирона: Гассанига - Мартинес (Артеро, 77), Хуанпе, Эспиноса - Хави, Цыганков, Тони Вилья (Фернандес, 5; Рикельме, 77), Ромеу, Алеиш Гарсия (Рейньер, 12), Мартин (Ян Коуто, 77) - Стуани.

Предупреждения: Амалла, 68 - Мартин, 41

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона

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