Воспитанник Шахтера, находившийся в лагере беженцев, нашел себе клуб в Исландии

Украинский вратарь Евгений Гальчук нашел себе новый клуб после начала войны.

Напомним, что Евгений был вынужден бежать из разрушенного оккупантами Мариуполя, и некоторое время жил в лагере для беженцев в Бельгии.

Однако футболист продолжал тренироваться, надеясь, что сможет подписать с кем-нибудь контракт. Его надежды оправдал исландский Афтурелдинг, играющий во второй национальной лиге.

"Я очень счастлив и горжусь тем, что вступаю в ряды Афтурелдинг. Я считаю, что мы можем достичь наших целей в этом сезоне. Вперад, Афтурелдинг!" — сказал Евгений после подписания контракта.

Отметим, что вратарь уже принял участие в двух тренировочных играх. Также за спиной у Гальчука 73 матча в УПЛ и несколько встреч за юниорскую и молодежную сборную Украины.