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Экс-вратарь Шахтера живет в лагере беженцев в Бельгии

Гальчук надеется на возобновление карьеры.
Сегодня, 11:32
Евгений Гальчук / ФК Мариуполь
Евгений Гальчук / ФК Мариуполь

30-летний вратарь Евгений Гальчук, защищавший цвета Шахтера и Мариуполя, сейчас проживает в Бельгии.

Год назад кипер вернулся в состав Мариуполя, но после оккупации Мариуполя был вынужден покинуть страну и клуб. Сейчас Гальчук проживает в лагере беженцев в Бельгии.

Украинский игрок поддерживает форму и надеется, что вскоре сможет продолжить карьеру. Сейчас Евгений ищет для себя новый клуб.

Напомним, Гальчук - воспитанник академии Шахтера, играл за Шахтер-3 и дубль основной команды, в 2012 году перешел в тогда еще Ильичевец.

Также Евгений выступал за юниорскую и молодежную сборную Украины, а в Премьер-лиге провел 87 матча.

 


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