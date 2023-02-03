Экс-вратарь Шахтера живет в лагере беженцев в Бельгии

30-летний вратарь Евгений Гальчук, защищавший цвета Шахтера и Мариуполя, сейчас проживает в Бельгии.

Год назад кипер вернулся в состав Мариуполя, но после оккупации Мариуполя был вынужден покинуть страну и клуб. Сейчас Гальчук проживает в лагере беженцев в Бельгии.

Украинский игрок поддерживает форму и надеется, что вскоре сможет продолжить карьеру. Сейчас Евгений ищет для себя новый клуб.

Напомним, Гальчук - воспитанник академии Шахтера, играл за Шахтер-3 и дубль основной команды, в 2012 году перешел в тогда еще Ильичевец.

Также Евгений выступал за юниорскую и молодежную сборную Украины, а в Премьер-лиге провел 87 матча.