Кто выиграет АПЛ, спасется ли Валенсия и Бавария отдаст чемпионство Боруссии Д: главные интриги топ-чемпионатов

На календаре уже май, а значит концовка футбольного сезона уже совсем близка. Еврокубки, как и всегда, обещают быть насыщенными, но также очень интересная борьба в лучших европейских чемпионатах.

На данный момент еще никто не выиграл свой чемпионат из топ-5 лиг, что довольно удивительно. Есть те, кто еще борется за выживание или претендует на попадание в еврокубки.

Журналист ISPORT Дмитрий Данец выделяет главные интриги в ТОП-5 чемпионатах:

Манчестер Сити или Арсенал

Впервые за долгие годы лондонский Арсенал претендует на чемпионство. Несколько туров назад именно он был фаворитом, но все кардинально изменилось после очного тура с Манчестер Сити (1:3).

До конца чемпионата осталось несколько матчей, а мы имеем: Арсенал опережает Сити на два балла, но у Манчестера две игры в запасе.

Если взглянуть на календарь, то у команды Артеты в соперниках: Ньюкасл, Брайтон, Ноттингем и Вулверхэмптон. Если же Арсенал где-то оступиться в этих играх, то про чемпионство можно забыть. По сути, Ньюкасл и Брайтон выглядят грозными, а дальше дело мастерства лондонцев, но все мы знаем их синдром.

У Манчестер Сити шесть игр: Вест Хэм, Лидс, Эвертон, Челси, Брайтон и Брентфорд. Список соперников – значительно опаснее. Вест Хэм всегда доставляет проблемы, Лидс, Эвертон и Ноттингем борются за выживание, Челси не в форме, но может удивить, Брайтон – топ-команда. Так что не в одной игре Сити не будет легко.

К этому стоит добавить, что у команды Гвардиолы еще полуфиналы Лиги чемпионов с мадридским Реалом. Выиграть в Лиге чемпионов – давняя мечта Сити и Гвардиолы, а тут еще и АПЛ. Так что с большим риском прогнозирую, что Арсенал выиграет АПЛ.

Прогноз: Арсенал выиграет АПЛ

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Кто в Италии будет играть в еврокубках

Чемпионский трофей вернется в Неаполь практически со 100% гарантией, а вот борьба за еврокубки в самом разгаре. Сразу шесть команд, кроме Наполи, борются за то, чтобы занять еще три места в ЛЧ и по одному в ЛЕ и ЛК.

Главные фавориты на попадание в ЛЧ – Лацио и Ювентус (с учетом вернувшихся 15 очков). У римлян остался один топ-соперник – Милан, а у Ювентуса – два (Аталанта, Милан). Даже, несмотря на плохую форму туринцев, они обязаны попадать в ЛЧ.

На четвертое место наибольшее шансов имеет Рома. У римской команды остался лишь матч с Интером, а остальные соперники – все проходные.

Пятую позицию, которая позволит сыграть в Лиге Европы, займет Милан. В соперниках – Лацио и Ювентус, а параллельно участие в полуфинале Лиги чемпионов, где играть с Интером. Так что команде физически может не хватить, а если удастся выиграть главный евротрофей, то все остальное уже не важно.

Место в Лиге конференций разыграют Аталанта и Интер. Бергамски набрали хорошую форму, а значит может вернуться в еврокубки. Конечно, есть поединок с Ювентусом, но у Интера ситуация сложнее. Тут – Рома, Наполи и Аталанта. Именно очный поединок и определит итоговое место команд. Стоит отметить, что у Интера остался финальный матч Кубка Италии, где сыграет с Фиорентиной. В случае победы, он автоматически попадет в Лигу Европы.

Прогноз: в ЛЧ – Наполи, Лацио, Ювентус и Рома. В ЛЕ – Милан, в ЛК – Аталанта, мимо – Интер.

Боруссия Д обойдет Баварию?

Буквально за последние туры в Германии менялся лидер – то Боруссия, то теперь вновь Бавария. До конца чемпионата осталось четыре тура, а у мюнхенцев преимущество в один балл.

У Баварии в соперниках остались – Вердер, Шальке, Лейпциг и Кельн. Для немецкого гранда нет ни одного грозного соперника, лишь Лейпциг может испортить всю ситуацию.

У дортмундской команды – Вольфсбург, Боруссия М, Аугсбург и Майнц. Все середняки, так что побеждать «пчелы» обязаны.

Концовка будет интересна, но все зависит от психологического настроя Баварии. Раньше были проблемы, но, кажется, что Томасу Тухелю удалось наладить контакт. Так что прогнозирую удачное начала сотрудничества с Баварией в Бундеслиге.

Прогноз: Бавария выиграет чемпионат

Спасательный круг для Валенсии

Как это бы не звучало, но один из самых исторических команд Испании – Валенсия близка к вылету. От зоны вылета ее отделяет лишь два очка, а снизу стучатся – Хетафе и Эспаньол.

У команд, которые претендуют на вылет, все игры трудные, но выделит самые сложные тоже можно. У Валенсии – это Вильярреал, Реал, Бетис и очная встреча с Эспанболом. У Хетафе – Реал и Бетис. Сложнее всего Эспаньолу – Севилья, Барселона, Атлетико, Валенсия.

Среди кандидатов на вылет, то лучшие шансы спастись именно у «летучих мышь». Да и непозволительно, чтобы такой клуб вылетал.

Прогноз: Валенсия избежит вылета

Французский круассан останется в Париже

Франция довольно такой посредственный чемпионат для внимания болельщиков. Интриг мало, зрелища немного, а зачастую – скандалы и расследования.

Так что наша интрига заключается в том: погубит ли внутренняя обстановка ПСЖ их желание победить. Парижане опережают Марсель на пять очков за пять туров до конца. Казалось бы, есть интрига, но это лишь условно.

ПСЖ обязан всех переигрывать, ведь в оставшихся матчах нет топ-команд, да и статус им не позволяет проигрывать.

Прогноз: ПСЖ защитит чемпионство

Мы любим футбол за зрелище и невероятные повороты судьбы, так что может где-то и будем мы шокированы по итогу сезона?

Дмитрий Данец