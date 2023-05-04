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Победитель Лиги чемпионов сыграет в испанской медиалиге

Джибриль Сиссе, возможно, даже проведет целый сезон.
Сегодня, 12:02
Джибриль Сиссе / Getty Images
Джибриль Сиссе / Getty Images

Испанская медиалига продолжает набирать обороты, приглашая в свои клубы бывших звезд. Новичком проекта стал нападающий Джибриль Сиссе.

41-летний французский нападающий дебютирует за Лос Тронкос во втором туре второго сезона турнира, и, предположительно, сыграет за медийный клуб далеко не одну игру.

Напомним, что в первом сезоне в разных командах засветились такие футболисты, как Роналдиньо, Жоан Капдевилья, Чичарито и другие.

Джибриль Сиссе известен своими выступлениями за Ливерпуль и Марсель, вместе с мерсисайдцами он брал Лигу чемпионов и суперкубок УЕФА.

А тем временем в испанском профессиональном футболе Атлетико подвинул Реал на третье место.

 

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