Победитель Лиги чемпионов сыграет в испанской медиалиге

Испанская медиалига продолжает набирать обороты, приглашая в свои клубы бывших звезд. Новичком проекта стал нападающий Джибриль Сиссе.

41-летний французский нападающий дебютирует за Лос Тронкос во втором туре второго сезона турнира, и, предположительно, сыграет за медийный клуб далеко не одну игру.

Напомним, что в первом сезоне в разных командах засветились такие футболисты, как Роналдиньо, Жоан Капдевилья, Чичарито и другие.

Джибриль Сиссе известен своими выступлениями за Ливерпуль и Марсель, вместе с мерсисайдцами он брал Лигу чемпионов и суперкубок УЕФА.

А тем временем в испанском профессиональном футболе Атлетико подвинул Реал на третье место.