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Ювентус креативно поздравил Наполи с чемпионством

Туринцы достойно отреагировали на триумф команды из Неаполя.
Сегодня, 09:28
Наполи / Getty Images
Наполи / Getty Images

В рамках 33-го тура чемпионата Италии Наполи на выезде встречался с Удинезе. Поединок завершился вничью, что позволило команде выиграть долгожданное чемпионство.

Туринский Ювентус поздравил Наполи с победой в турнире, опубликовав пост в Twitter.

"Учитывая множество комплиментов, полученных в прошлом, мы не могли сдержаться. Поздравляем Наполи с третьим скудетто!", - гласит пост в социальной сети.

Ранее сообщалось, что карикатурист ярко поздравил Наполи с чемпионством.


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