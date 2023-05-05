Ювентус креативно поздравил Наполи с чемпионством
Туринцы достойно отреагировали на триумф команды из Неаполя.
В рамках 33-го тура чемпионата Италии Наполи на выезде встречался с Удинезе. Поединок завершился вничью, что позволило команде выиграть долгожданное чемпионство.
Туринский Ювентус поздравил Наполи с победой в турнире, опубликовав пост в Twitter.
"Учитывая множество комплиментов, полученных в прошлом, мы не могли сдержаться. Поздравляем Наполи с третьим скудетто!", - гласит пост в социальной сети.
Visti i tanti complimenti ricevuti in questi anni non potevamo esimerci 😄— JuventusFC (@juventusfc) May 4, 2023
Congratulazioni al @sscnapoli per la conquista del suo terzo scudetto!
Ранее сообщалось, что карикатурист ярко поздравил Наполи с чемпионством.