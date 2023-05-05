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Покровительство Марадоны: Карикатурист ярко поздравил Наполи с чемпионством

Неаполитанцы взорвались от победы в чемпионате Италии.
Сегодня, 08:40
Наполи / Getty Images
Наполи / Getty Images

В рамках 33-го тура чемпионата Италии Наполи на выезде встречался с Удинезе. Поединок завершился вничью, что позволило команде выиграть долгожданное чемпионство.

Неаполитанцы выиграли свой первый чемпионский титул за 33 года. 

Известный карикатурист Омар Момани создал рисунок, который посвящен победе Наполи.

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Художник Хвичу Кварацхелию и Виктора Осимхена, которые стали главными создателями чемпионства. Также Момани отдал должное Диего Марадоне, который является идолом Неаполя.

Отметим, что Наполи в третий раз завоевал чемпионский титул.

Ранее ISPORT.ua выделил главные интриги концовок топ-5 чемпионатов.


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