Покровительство Марадоны: Карикатурист ярко поздравил Наполи с чемпионством
Неаполитанцы взорвались от победы в чемпионате Италии.
В рамках 33-го тура чемпионата Италии Наполи на выезде встречался с Удинезе. Поединок завершился вничью, что позволило команде выиграть долгожданное чемпионство.
Неаполитанцы выиграли свой первый чемпионский титул за 33 года.
Известный карикатурист Омар Момани создал рисунок, который посвящен победе Наполи.
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Художник Хвичу Кварацхелию и Виктора Осимхена, которые стали главными создателями чемпионства. Также Момани отдал должное Диего Марадоне, который является идолом Неаполя.
Отметим, что Наполи в третий раз завоевал чемпионский титул.
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