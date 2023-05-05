Президент Наполи: Мы хотим побеждать снова, снова и снова

Аурелио де Лаурентис не намерен останавливаться на завоевании титула Серии А.

Наполи наконец официально добыл первый титул Серии А за последние 33 года.

Президент партенопейцев Аурелио де Лаурентис уже успел сделать первое заявление после завоевания чемпионства.

По словам бизнесмена, его клуб не будет останавливаться на этом достижении.

"Лучано Спаллетти останется здесь. Наш проект не остановится на этом - это только начало.

Мы хотим побеждать снова, снова и снова. А еще есть Лига чемпионов", - цитирует де Лаурентиса Фабрицио Романо, ссылаясь на DAZN.

Напомним, что итальянский кинопродюссер владеет Наполи с 2004 года.