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Наполи станет чемпионом, если обыграет Салернитану

Неаполитанцы могут взять свой первый титул за 33 года.
Сегодня, 16:05
Наполи / Getty Images
Наполи / Getty Images

В воскресенье, 30 апреля, Наполи дома будет принимать Салернитану, этот поединок можно считать чемпионским.

В случае поеды подопечные Спаллети возьмут свой первый чемпионский титул за 33 года. При этом это будет лишь третье "скудетто" для неаполитанской команды. 

Власти Неаполя даже попросили лигу поменять местами матчи. Ведь раньше Наполи должен был играть в субботу перед Лацио, а чемпионский титул в этом туре неаполитанцы заработают лишь при поражении римского клуба.

Лацио уступил Интеру, и теперь судьба "скудетто" зависит от парней Спалетти, которые вот-вот начнут свой матч. Неаполь уже подготовился к большому празднику.

Римляне за оставшиеся шесть туров могут набрать максимум 79 очков. У Наполи сейчас 78 баллов, а в случае победы над Салернитаной станет 81 балл.

Однако стоит отметить, если Наполи не возьмет титул сегодня, то это все равно случится в следующих турах, неаполитанцы в этом сезоне совершенно на другом уровне, относительно других команд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи

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