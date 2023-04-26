Бавария может предложить Наполи интересный обмен

Однако в потенциальной сделке слишком много проблем.

В Баварии были бы не против обменять Садио Мане на Виктора Осимхена, утверждает Sky Sport Deutschland.

В последнее время многие источники утверждают, что нигерийский нападающий не прочь перебраться в Германию. Его девушка немка, и она хотела бы вернуться в родную страну.

Однако неаполитанцы просят за своего лидера не менее 150 млн евро, а Бавария не готова платить такие деньги. Однако руководство раздумывает, не включить ли в сделку Садио Мане.

Однако здесь есть проблема. Наполи, возможно, не сможет удовлетворить зарплатные аппетиты сенегальца, потому сделка может не состояться.

Также мюнхенцы рассматривают вариант с Расмусом Хейлундом из Аталанты.