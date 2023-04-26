iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бавария может предложить Наполи интересный обмен

Однако в потенциальной сделке слишком много проблем.
Сегодня, 16:38
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

В Баварии были бы не против обменять Садио Мане на Виктора Осимхена, утверждает Sky Sport Deutschland.

В последнее время многие источники утверждают, что нигерийский нападающий не прочь перебраться в Германию. Его девушка немка, и она хотела бы вернуться в родную страну.

Однако неаполитанцы просят за своего лидера не менее 150 млн евро, а Бавария не готова платить такие деньги. Однако руководство раздумывает, не включить ли в сделку Садио Мане.

Однако здесь есть проблема. Наполи, возможно, не сможет удовлетворить зарплатные аппетиты сенегальца, потому сделка может не состояться.

Также мюнхенцы рассматривают вариант с Расмусом Хейлундом из Аталанты.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Садио Мане Бавария Мюнхен Виктор Осимхен

Статьи по теме

Неожиданные чемпионы: Наполи, Арсенал и другие команды, которые могут выиграть свой чемпионат Неожиданные чемпионы: Наполи, Арсенал и другие команды, которые могут выиграть свой чемпионат
ПСЖ приблизился к трансферу лидера Наполи ПСЖ приблизился к трансферу лидера Наполи
Хавбек Баварии пожаловался на свое положение в клубе Хавбек Баварии пожаловался на свое положение в клубе
Бернарду Силва: Статистика Холанда – это уровень Месси и Роналду Бернарду Силва: Статистика Холанда – это уровень Месси и Роналду
Помочь журналистам

Видео

Жирона - Реал 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Жирона - Реал 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: О’Салливан играет с Бреселем, Аллен - с Джонсом
просмотров

Последние новости

Европа18:21
Бернарду Силва: Статистика Холанда – это уровень Месси и Роналду
НБА17:58
У Кавая диагностировали разрыв мениска в правом колене
ММА17:50
Холлоуэй готов взять реванш у Макгрегора
Европа17:31
Атлетико потерял из-за травм трех ключевых исполнителей
ММА17:25
Адвокат Диаза выступил в защиту бойца после ситуации с удушением незнакомца
Бокс17:18
Федерация бокса США объявила о выходе из IBA
Европа17:04
Наставник сборной Германии: Мы проведем особую игру против Украины
Теннис16:48
Элина Свитолина проиграла представительнице беларуси в Мадриде
Европа16:38
Бавария может предложить Наполи интересный обмен
Европа16:16
Барселона из-за плачевного состояния будет включать в контракты новичков необычный пункт
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK