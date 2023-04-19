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Бавария интересуется лучшим бомбардиром отбора на ЧЕ-2024

Расмус Хойлунд может перебраться в стан мюнхенцев.
Сегодня, 13:42
Расмус Хойлунд / Getty Images
Расмус Хойлунд / Getty Images

В шорт-листе кандидатов на усиление атаки мюнхенской Баварии появилось новое имя.

Как сообщает издание SportBild, "красные" готовы подписать Расмуса Хойлунда из Аталанты.

Приоритетом для мюнхенцев все еще является Виктор Осимхен, но, сто млн евро, которые просит Наполи для немецкого клуба слишком много.

Харри Кейн, судя по всему, останется в АПЛ, а Рандал Коло Муани не считается руководством Баварии правильным типом нападающего.

Ввиду всех описанных факторов, датчанин сейчас считается самым реалистичным вариантом для "ФК Голливуд".

Напомним, что Хойлунд сейчас возглавяет гонку бомбардиров отбора на ЧЕ-2024.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен

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