Квалификация на ЧЕ-2024: лучшие бомбардиры
ISPORT представляет вам топ голеадоров отбора на европейское первенство.
Старт квалификации на ЧЕ-2024 уже обрисовал несколько лидеров бомбардирской гонки.
Как и обычно, среди них нашлось место, например, Криштиану Роналду, однако есть и куда более неожиданные персоны.
Например, возглавляет гонку сейчас датчанина Расмус Хьойлунд, забивший пять мячей в двух играх, однако куда больший шок вызывает наличие в списке промежуточных лидеров лидера сборной Шотландии Скотта Мактоминея, выступающего на позиции опорника.
Лучшие бомбардиры квалификации на чемпионат Европы-2024
- Расмус Хьойлунд (Дания) - 5
- Криштиану Роналду (Португалия) - 4
- Скотт Мактоминей (Шотландия) - 4
- Арон Гунарссон (Исландия) - 3
- Душан Влахович (Сербия) - 3
- Ромелу Лукаку (Бельгия) - 3
- Ренато Штеффен (Швейцария) - 3
- Марсель Сабитцер (Австрия) - 2
- Килиан Мбаппе (Франция) - 2
- Бернарду Силва (Португалия) - 2
Напомним, на нашем сайте доступно расписание и результаты квалификации на ЧЕ-2024.