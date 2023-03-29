Квалификация на ЧЕ-2024: лучшие бомбардиры

ISPORT представляет вам топ голеадоров отбора на европейское первенство.

Старт квалификации на ЧЕ-2024 уже обрисовал несколько лидеров бомбардирской гонки.

Как и обычно, среди них нашлось место, например, Криштиану Роналду, однако есть и куда более неожиданные персоны.

Например, возглавляет гонку сейчас датчанина Расмус Хьойлунд, забивший пять мячей в двух играх, однако куда больший шок вызывает наличие в списке промежуточных лидеров лидера сборной Шотландии Скотта Мактоминея, выступающего на позиции опорника.

Лучшие бомбардиры квалификации на чемпионат Европы-2024

Расмус Хьойлунд (Дания) - 5 Криштиану Роналду (Португалия) - 4 Скотт Мактоминей (Шотландия) - 4 Арон Гунарссон (Исландия) - 3 Душан Влахович (Сербия) - 3 Ромелу Лукаку (Бельгия) - 3 Ренато Штеффен (Швейцария) - 3 Марсель Сабитцер (Австрия) - 2 Килиан Мбаппе (Франция) - 2 Бернарду Силва (Португалия) - 2

Напомним, на нашем сайте доступно расписание и результаты квалификации на ЧЕ-2024.