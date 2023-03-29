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Квалификация на ЧЕ-2024: лучшие бомбардиры

ISPORT представляет вам топ голеадоров отбора на европейское первенство.
Сегодня, 00:11
Расмус Хьойлунд / Getty Images
Расмус Хьойлунд / Getty Images

Старт квалификации на ЧЕ-2024 уже обрисовал несколько лидеров бомбардирской гонки.

Как и обычно, среди них нашлось место, например, Криштиану Роналду, однако есть и куда более неожиданные персоны.

Например, возглавляет гонку сейчас датчанина Расмус Хьойлунд, забивший пять мячей в двух играх, однако куда больший шок вызывает наличие в списке промежуточных лидеров лидера сборной Шотландии Скотта Мактоминея, выступающего на позиции опорника.

Лучшие бомбардиры квалификации на чемпионат Европы-2024

  1. Расмус Хьойлунд (Дания) - 5
  2. Криштиану Роналду (Португалия) - 4
  3. Скотт Мактоминей (Шотландия) - 4
  4. Арон Гунарссон (Исландия) - 3
  5. Душан Влахович (Сербия) - 3
  6. Ромелу Лукаку (Бельгия) - 3
  7. Ренато Штеффен (Швейцария) - 3
  8. Марсель Сабитцер (Австрия) - 2
  9. Килиан Мбаппе (Франция) - 2
  10. Бернарду Силва (Португалия) - 2

Напомним, на нашем сайте доступно расписание и результаты квалификации на ЧЕ-2024.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЧЕ-2024

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