Два украинских арбитра будут работать на матчах чемпионата Европы-2024

Украина на турнире будет представлена не только национальной сборной, но и официальными лицами.

Будущий чемпионат Европы 2024 года, который пройдет этим летом на футбольных полях Германии, не обойдется без украинских судей.

Как сообщает официальный сайт УАФ, работу на европейском турнире получили Николай Балакин и Александр Беркут.

По информации источника, украинские арбитры окажутся на Евро-2024 в качестве резервных арбитров. Они будут претендовать на то, чтобы занять роль четвертого судьи или резервного помощника рефери.

Источник: UEFA.COM

Читай также: Стало известно, кто в Украине будет показывать матчи Евро-2024

Напомним, что финальная часть чемпионата Европы 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля на десяти немецких стадионах.

Сборная Украины прошла через плей-офф отбора и заняла место в группе Е, где главная команда страны под руководством Сергея Реброва сыграет с Бельгией, Румынией и Словакией.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!