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Стало известно, кто в Украине будет показывать матчи Евро-2024

Футбольный чемпионат покажет медиасервис MEGOGO.
Сегодня, 14:01

Медиасервис MEGOGO стал официальным транслятором чемпионата Европы-2024. Все матчи турнира будут доступны эксклюзивно на MEGOGO.

"Суспільне" станет партнером медиасервиса в трансляции УЕФА Евро-2024. Болельщики смогут смотреть отдельные матчи Евро-2024 на местных телеканалах "Суспільного" в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).

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"Суспільне" будет транслировать: матч-открытие, по одному матчу группового этапа в день, включая матчи сборной Украины, а также половину матчей раунда 16, четвертьфиналы, оба полуфинала и сам финал, включая все матчи сборной Украины на стадии плей-офф в случае попадание туда нашей команды.

Эти матчи можно увидеть в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).

Распределение матчей группового этапа турнира:

Ранее стало известно, где сборная Украины будет базироваться на Евро-2024.

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