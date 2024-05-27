Сборная Испании опубликовала предварительный состав на Евро-2024
Участники предстоящего чемпионата Европы 2024 года, который пройдет на футбольных полях Германии, постепенно публикуют предварительные составы на турнир.
Теперь настал очередь сборной Испании огласить заявку: в список потенциальных участников Евро-2024 попали 29 футболистов. Отметим, что на чемпионат Европы смогут отправиться 26 из них.
Вратари: Унаи Симон (Атлетик Бильбао), Давид Райя (Арсенал), Алекс Ремиро (Реал Сосьедад).
Защитники: Дани Карвахаль, Начо Фернандес (оба — Реал Мадрид), Хесус Навас (Севилья), Эмерик Лапорт (Ан-Наср), Робен Ле Норман (Реал Сосьедад), Дани Вивиан (Атлетик), Пау Кубарси (Барселона), Алехандро Гримальдо (Байер), Марк Кукурелья (Челси).
Полузащитники: Родри (Манчестер Сити), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба — Реал Сосьедад), Фабиан Руис (ПСЖ), Маркос Льоренте (Атлетико), Педри, Фермин Лопес (оба — Барселона), Алейш Гарсия (Жирона), Алекс Баэна (Вильярреал).
Нападающие: Альваро Мората (Атлетико), Хоселу (Реал Мадрид), Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад), Дани Ольмо (РБ Лейпциг), Ферран Торрес (Барселона), Нико Уильямс (Атлетик), Ламин Ямал (Барселона), Айозе Перес (Бетис).
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Напомним, что Испания сыграет на чемпионате Европы-2024 в группе В, в которой также оказались Италия, Хорватия и Албания.
Сам турнир стартует уже совсем скоро: матч-открытие состоится 14 июня, а финал пройдет спустя месяц, 14 июля.
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