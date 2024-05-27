Сборная Испании опубликовала предварительный состав на Евро-2024

Луису де ла Фуэнте затем придется принять решение, кого из данной заявки оставить дома.

Участники предстоящего чемпионата Европы 2024 года, который пройдет на футбольных полях Германии, постепенно публикуют предварительные составы на турнир.

Теперь настал очередь сборной Испании огласить заявку: в список потенциальных участников Евро-2024 попали 29 футболистов. Отметим, что на чемпионат Европы смогут отправиться 26 из них.

Вратари: Унаи Симон (Атлетик Бильбао), Давид Райя (Арсенал), Алекс Ремиро (Реал Сосьедад).

Защитники: Дани Карвахаль, Начо Фернандес (оба — Реал Мадрид), Хесус Навас (Севилья), Эмерик Лапорт (Ан-Наср), Робен Ле Норман (Реал Сосьедад), Дани Вивиан (Атлетик), Пау Кубарси (Барселона), Алехандро Гримальдо (Байер), Марк Кукурелья (Челси).

Полузащитники: Родри (Манчестер Сити), Мартин Субименди, Микель Мерино (оба — Реал Сосьедад), Фабиан Руис (ПСЖ), Маркос Льоренте (Атлетико), Педри, Фермин Лопес (оба — Барселона), Алейш Гарсия (Жирона), Алекс Баэна (Вильярреал).

Нападающие: Альваро Мората (Атлетико), Хоселу (Реал Мадрид), Микель Оярсабаль (Реал Сосьедад), Дани Ольмо (РБ Лейпциг), Ферран Торрес (Барселона), Нико Уильямс (Атлетик), Ламин Ямал (Барселона), Айозе Перес (Бетис).

Читай также: Один из соперников сборной Украины объявил предварительную заявку на Евро-2024

Напомним, что Испания сыграет на чемпионате Европы-2024 в группе В, в которой также оказались Италия, Хорватия и Албания.

Сам турнир стартует уже совсем скоро: матч-открытие состоится 14 июня, а финал пройдет спустя месяц, 14 июля.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!