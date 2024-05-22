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Один из соперников сборной Украины объявил предварительную заявку на Евро-2024

К этому списку может присоединиться еще 6 футболистов.
Сегодня, 20:41
Getty Images
Getty Images

Сборная Словакии объявила предварительную заявку на Евро-2024.

Наставник команды Франческо Кальцона соберет заблаговременно на тренировочный сбор 20 футболистов, для которых клубный сезон уже закончился.

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Вратари: Любомир Белко (Жилина), Доминик Такач (Спартак Трнава)

Защитники: Петер Пекарик (Герта Берлин), Матуш Кмет (Тренчин), Марек Кристиан Бартош (ФК Железярне Подберезова), Патрик Лейтнер (Жилина), Себастьян Коша (Спартак Трнава), Давид Ганцко (Фейеноорд Роттердам)

Полузащитники: Артур Гайдош (Тренчин), Матуш Беро (Бохум), Юрай Кука (Слован Братислава), Ласло Бенеш (Гамбург), Мате Шолгаи (Мезьокьовешд Жори), Якуб Кадак (ФК Люцерн), Давид Дюриш (Асколи Кальчо), Лео Зауэр (Фейеноорд Роттердам)

Нападающие: Роберт Полиевка (Дукла Банска Быстрица), Роберт Боженик (ФК Боавишта), Давид Стрелец (Слован Братислава), Любомир Тупта (ФК Слован Либерец)

Отметим, что предварительный сбор команды начнется завтра, 23 мая, в Шаморине. Официальный сбор, до начала которого к команде присоединится еще несколько футблистов, начнется 31 мая.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: евро-2024 словакия

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