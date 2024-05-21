Роналду, Пепе и компания: Португалия объявила состав на Евро-2024

Португалия определилась с составом на Евро-2024 / Getty Images

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объявил состав на Евро-2024.

Наставник португальской национальной команды сформировал окончательную заявку из 26 игроков.

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Заявка сборной Португалии:

Вратари: Диогу Кошта (Порту), Жозе Са (Вулверхэмптон), Руй Патрисиу (Рома).

Защитники: Антониу Силва (Бенфика), Данилу Перейра (ПСЖ), Диогу Далот (Манчестер Юнайтед), Гонсалу Инасиу (Спортинг), Жоау Канселу (Барселона), Нельсон Семеду (Вулверхэмптон), Нуну Мендеш (ПСЖ), Пепе (Порту), Рубен Диаш (Манчестер Сити).

Полузащитники: Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Жоау Невеш (Бенфика), Жоау Палинья (Фулхэм), Отавиу (Ан-Наср), Рубен Невеш (Аль-Хиляль), Витинья (ПСЖ).

Нападающие: Бернарду Силва (Манчестер Сити), Криштиану Роналду (Ан-Наср), Диогу Жота (Ливерпуль), Франсишку Консейсау (Порту), Гонсалу Рамуш (ПСЖ), Жоау Феликс (Барселона), Педру Нету (Вулверхэмптон), Рафаэль Леау (Милан).

Напомним, что на Евро-2024 сборная Португалии сыграет в группе F с Чехией, Турцией и Грузией.

Перед чемпионатом Европы португальцы также проведут товарищеские матчи с Финляндией (4 июня), Хорватией (8 июня) и Ирландией (11 июня).

Отметим, ранее заявку на Евро-2024 объявила сборная Франции.

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