Роналду, Пепе и компания: Португалия объявила состав на Евро-2024
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объявил состав на Евро-2024.
Наставник португальской национальной команды сформировал окончательную заявку из 26 игроков.
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Заявка сборной Португалии:
Вратари: Диогу Кошта (Порту), Жозе Са (Вулверхэмптон), Руй Патрисиу (Рома).
Защитники: Антониу Силва (Бенфика), Данилу Перейра (ПСЖ), Диогу Далот (Манчестер Юнайтед), Гонсалу Инасиу (Спортинг), Жоау Канселу (Барселона), Нельсон Семеду (Вулверхэмптон), Нуну Мендеш (ПСЖ), Пепе (Порту), Рубен Диаш (Манчестер Сити).
Полузащитники: Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Жоау Невеш (Бенфика), Жоау Палинья (Фулхэм), Отавиу (Ан-Наср), Рубен Невеш (Аль-Хиляль), Витинья (ПСЖ).
Нападающие: Бернарду Силва (Манчестер Сити), Криштиану Роналду (Ан-Наср), Диогу Жота (Ливерпуль), Франсишку Консейсау (Порту), Гонсалу Рамуш (ПСЖ), Жоау Феликс (Барселона), Педру Нету (Вулверхэмптон), Рафаэль Леау (Милан).
𝗢𝗦 𝗘𝗦𝗖𝗢𝗟𝗛𝗜𝗗𝗢𝗦 para o #EURO2024. 🇵🇹🫡 #PartilhaAPaixão pic.twitter.com/wpi9VMZfj2— Portugal (@selecaoportugal) May 21, 2024
Напомним, что на Евро-2024 сборная Португалии сыграет в группе F с Чехией, Турцией и Грузией.
Перед чемпионатом Европы португальцы также проведут товарищеские матчи с Финляндией (4 июня), Хорватией (8 июня) и Ирландией (11 июня).
Отметим, ранее заявку на Евро-2024 объявила сборная Франции.
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