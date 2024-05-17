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Сборная Франции объявила заявку на Чемпионат Европы-2024

Список, скорее всего, является окончательным.
Сегодня, 18:54
Франция / Getty Images
Франция / Getty Images

Сборная Франции определилась с заявкой на Евро-2024 в Германии.

Список футболистов, которые поедут на Чемпионат Европы по футболу, скорее всего, является окончательным, поскольку, в него попало 25 футболистов при том, что максимально доступное количество игроков в заявке 26.

Вратари: Альфонс Ареоля (Вест Хэм), Майк Меньян (Милан), Брис Самба (Ланс).

Защитники: Жонатан Клос (Марсель), Тео Эрнандес (Милан), Ибраима Конате (Ливерпуль), Жуль Кунде (Барселона), Ферлан Менди (Реал), Бенжамен Павар (Интер), Уильям Салиба (Арсенал), Дайо Упамекано (Бавария).

Полузащитники: Эдуардо Камавинга (Реал), Юссуф Фофана (Монако), Нголо Канте (Аль-Иттихад), Адриен Рабьо (Ювентус), Орельен Тчуамени (Реал), Варрен Заир-Эмери (ПСЖ), Кингсли Коман (Бавария), Усман Дембеле (ПСЖ), Маркус Тюрам (Интер).

Нападающие: Антуан Гризманн (Атлетико), Брэдли Баркола (ПСЖ), Оливье Жиру (Милан), Рандаль Коло-Муани (ПСЖ), Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Главной неожиданностью можно назвать тот факт. что в сборную вернулся Нголо Канте, которого последний раз вызывали еще в 2022 году.

Напомним, ранее заявки объявили сборная Швейцарии и сборная Германии, но они не окончательные, поскольку, швейцарцам придется «отцепить» 12 игроков, а Германии одного.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: франция евро-2024

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