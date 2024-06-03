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Підготовка до Євро-2024: результати матчів учасників чемпіонату Європи

Представляем вашему вниманию расписание и результаты всех товарищеских игр стран-участниц турнира.
Вчера, 23:59
Евро-2024 / Getty Images
Евро-2024 / Getty Images

С 14 июня по 14 июля 2024 года пройдет 17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу, который будет сыгран на футбольных полях Германии.

В рамках подготовки к данному турниру все 24 участника соревнования организовали товарищеские матчи.

ISPORT представляет расписание и результаты всех матчей всех участников чемпионата Европы-2024.

Товарищеские матчи участников ЧЕ-2024

Понедельник, 3 июня

  • Шотландия - Гибралтар 2:0
    Голы: Кристи, 58, Адамс, 85.
  • Хорватия - Северная Македония 3:0
    Голы: Майер, 10, 45, Пашалич, 79.
  • Албания - Лихтенштейн 3:0
    Голы: Броя, 37, Асани, 47, Мучи, 67.
  • Англия - Босния и Герцеговина 3:0
    Голы: Палмер, 60 (пен.), Александер-Арнольд, 85, Кейн, 89.
  • Германия - Украина 0:0

Вторник, 4 июня

  • 19:00 Словения - Армения
  • 21:15 Швейцария - Эстония
  • 21:30 Румыния - Болгария
  • 21:45 Австрия - Сербия
  • 21:45 Ирландия - Венгрия
  • 21:45 Португалия - Финляндия
  • 22:00 Италия - Турция

Среда, 5 июня

  • 19:00 Сан-Марино - Словакия
  • 20:00 Дания - Швеция
  • 21:30 Бельгия - Черногория
  • 22:00 Франция - Люксембург
  • 22:30 Испания - Андорра

Четверг, 6 июня

  • 21:45 Нидерланды - Канада

Пятница, 7 июня

  • 18:30 Чехия - Мальта
  • 20:00 Албания - Азербайджан
  • 21:00 Румыния - Лихтенштейн
  • 21:45 Англия - Исландия
  • 21:45 Германия - Греция
  • 21:45 Польша - Украина
  • 21:45 Шотландия - Финляндия

Суббота, 8 июня

  • 16:00 Словения - Болгария
  • 19:00 Венгрия - Израиль
  • 19:00 Швейцария - Австрия
  • 19:00 Швеция - Сербия
  • 19:45 Португалия - Хорватия
  • 20:30 Дания - Норвегия
  • 21:00 Бельгия - Люксембург
  • 22:30 Испания - Северная Ирландия

Воскресенье, 9 июня

  • 21:45 Италия - Босния и Герцеговина
  • 21:45 Словакия - Уэльс
  • 21:45 Черногория - Грузия
  • 22:15 Франция - Канада

Понедельник, 10 июня

  • 19:00 Чехия - Северная Македония
  • 21:45 Нидерланды - Исландия
  • 21:45 Польша - Турция

Вторник, 11 июня

  • 18:00 Молдова - Украина
  • 21:45 Португалия - Ирландия

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с заявками всех сборных на чемпионат Европы 2024 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат европы 2024 ЧЕ-2024

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