Підготовка до Євро-2024: результати матчів учасників чемпіонату Європи
Представляем вашему вниманию расписание и результаты всех товарищеских игр стран-участниц турнира.
С 14 июня по 14 июля 2024 года пройдет 17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу, который будет сыгран на футбольных полях Германии.
В рамках подготовки к данному турниру все 24 участника соревнования организовали товарищеские матчи.
ISPORT представляет расписание и результаты всех матчей всех участников чемпионата Европы-2024.
Товарищеские матчи участников ЧЕ-2024
Понедельник, 3 июня
- Шотландия - Гибралтар 2:0
Голы: Кристи, 58, Адамс, 85.
- Хорватия - Северная Македония 3:0
Голы: Майер, 10, 45, Пашалич, 79.
- Албания - Лихтенштейн 3:0
Голы: Броя, 37, Асани, 47, Мучи, 67.
- Англия - Босния и Герцеговина 3:0
Голы: Палмер, 60 (пен.), Александер-Арнольд, 85, Кейн, 89.
- Германия - Украина 0:0
Вторник, 4 июня
- 19:00 Словения - Армения
- 21:15 Швейцария - Эстония
- 21:30 Румыния - Болгария
- 21:45 Австрия - Сербия
- 21:45 Ирландия - Венгрия
- 21:45 Португалия - Финляндия
- 22:00 Италия - Турция
Среда, 5 июня
- 19:00 Сан-Марино - Словакия
- 20:00 Дания - Швеция
- 21:30 Бельгия - Черногория
- 22:00 Франция - Люксембург
- 22:30 Испания - Андорра
Четверг, 6 июня
- 21:45 Нидерланды - Канада
Пятница, 7 июня
- 18:30 Чехия - Мальта
- 20:00 Албания - Азербайджан
- 21:00 Румыния - Лихтенштейн
- 21:45 Англия - Исландия
- 21:45 Германия - Греция
- 21:45 Польша - Украина
- 21:45 Шотландия - Финляндия
Суббота, 8 июня
- 16:00 Словения - Болгария
- 19:00 Венгрия - Израиль
- 19:00 Швейцария - Австрия
- 19:00 Швеция - Сербия
- 19:45 Португалия - Хорватия
- 20:30 Дания - Норвегия
- 21:00 Бельгия - Люксембург
- 22:30 Испания - Северная Ирландия
Воскресенье, 9 июня
- 21:45 Италия - Босния и Герцеговина
- 21:45 Словакия - Уэльс
- 21:45 Черногория - Грузия
- 22:15 Франция - Канада
Понедельник, 10 июня
- 19:00 Чехия - Северная Македония
- 21:45 Нидерланды - Исландия
- 21:45 Польша - Турция
Вторник, 11 июня
- 18:00 Молдова - Украина
- 21:45 Португалия - Ирландия
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с заявками всех сборных на чемпионат Европы 2024 года.
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