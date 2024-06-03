Підготовка до Євро-2024: результати матчів учасників чемпіонату Європи

Представляем вашему вниманию расписание и результаты всех товарищеских игр стран-участниц турнира.

С 14 июня по 14 июля 2024 года пройдет 17-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу, который будет сыгран на футбольных полях Германии.

В рамках подготовки к данному турниру все 24 участника соревнования организовали товарищеские матчи.

ISPORT представляет расписание и результаты всех матчей всех участников чемпионата Европы-2024.

Товарищеские матчи участников ЧЕ-2024

Понедельник, 3 июня

Шотландия - Гибралтар 2:0

Голы : Кристи, 58, Адамс, 85.

- Гибралтар 2:0 : Кристи, 58, Адамс, 85. Хорватия - Северная Македония 3:0

Голы : Майер, 10, 45, Пашалич, 79.

- Северная Македония 3:0 : Майер, 10, 45, Пашалич, 79. Албания - Лихтенштейн 3:0

Голы : Броя, 37, Асани, 47, Мучи, 67.

- Лихтенштейн 3:0 : Броя, 37, Асани, 47, Мучи, 67. Англия - Босния и Герцеговина 3:0

Голы : Палмер, 60 (пен.), Александер-Арнольд, 85, Кейн, 89.

- Босния и Герцеговина 3:0 : Палмер, 60 (пен.), Александер-Арнольд, 85, Кейн, 89. Германия - Украина 0:0

Вторник, 4 июня

19:00 Словения - Армения

21:15 Швейцария - Эстония

21:30 Румыния - Болгария

21:45 Австрия - Сербия

21:45 Ирландия - Венгрия

21:45 Португалия - Финляндия

22:00 Италия - Турция

Среда, 5 июня

19:00 Сан-Марино - Словакия

20:00 Дания - Швеция

21:30 Бельгия - Черногория

22:00 Франция - Люксембург

22:30 Испания - Андорра

Четверг, 6 июня

21:45 Нидерланды - Канада

Пятница, 7 июня

18:30 Чехия - Мальта

20:00 Албания - Азербайджан

21:00 Румыния - Лихтенштейн

21:45 Англия - Исландия

21:45 Германия - Греция

21:45 Польша - Украина

21:45 Шотландия - Финляндия

Суббота, 8 июня

16:00 Словения - Болгария

19:00 Венгрия - Израиль

19:00 Швейцария - Австрия

19:00 Швеция - Сербия

19:45 Португалия - Хорватия

20:30 Дания - Норвегия

21:00 Бельгия - Люксембург

22:30 Испания - Северная Ирландия

Воскресенье, 9 июня

21:45 Италия - Босния и Герцеговина

21:45 Словакия - Уэльс

21:45 Черногория - Грузия

22:15 Франция - Канада

Понедельник, 10 июня

19:00 Чехия - Северная Македония

21:45 Нидерланды - Исландия

21:45 Польша - Турция

Вторник, 11 июня

18:00 Молдова - Украина

21:45 Португалия - Ирландия

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с заявками всех сборных на чемпионат Европы 2024 года.

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