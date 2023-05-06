Мудрик получил желтую карточку за симуляцию в матче против Борнмута
Украинец не смог "продать" судье фол, за что получил заслуженное наказание.
Спустя три матча Михаил Мудрик вернулся в стартовый состав лондонского Челси.
Украинский вингер "пенсионеров" вышел на поле с первых минут в матче против Борнмута Илья Забарного, который остался в запасе.
Уже на 15-й минуте поединка экс-игрок Шахтера сумел отличиться, но не так, как этого бы хотели украинские фанаты.
Михаил вошел в штрафную "вишен" и сделал рывок к лицевой линии. Когда Маркос Сенеси приблизился к нему, он просто упал на газон.
Главный арбитр встречи не купился на игру украинца: он назначил свободный удар и выписал ему "горчичник".
Ранее стало известно, что был арестован фанат, который лазерной указкой слепил Михаила Мудрика во время матча Арсенал - Челси.