Мудрик получил желтую карточку за симуляцию в матче против Борнмута

Украинец не смог "продать" судье фол, за что получил заслуженное наказание.

Спустя три матча Михаил Мудрик вернулся в стартовый состав лондонского Челси.

Украинский вингер "пенсионеров" вышел на поле с первых минут в матче против Борнмута Илья Забарного, который остался в запасе.

Уже на 15-й минуте поединка экс-игрок Шахтера сумел отличиться, но не так, как этого бы хотели украинские фанаты.

Михаил вошел в штрафную "вишен" и сделал рывок к лицевой линии. Когда Маркос Сенеси приблизился к нему, он просто упал на газон.

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Главный арбитр встречи не купился на игру украинца: он назначил свободный удар и выписал ему "горчичник".

Ранее стало известно, что был арестован фанат, который лазерной указкой слепил Михаила Мудрика во время матча Арсенал - Челси.