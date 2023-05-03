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Фанат Арсенала, слепивший Мудрика лазерной указкой, арестован

"Канониры" уже осудили неприемлемые действия своего болельщика в отношении украинского футболиста.
Сегодня, 15:50
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Арсенал в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги принимал на своем поле Челси.

Победу со счетом 3:1 в лондонском дерби праздновала команда Александра Зинченко, а в составе "синих" на 71-й минуте на поле вышел еще один украинец Михаил Мудрик.

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Украинского вингера освистали на Эмирейтс, припомнив, что Арсенал первым вел переговоры с Шахтером о его подписании, но в итоге игрок оказался в Челси. Кроме того, Мудрик стал мишенью для одного из фанатов "канониров", который с трибун пытался заслепить его лазерной указкой.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Как сообщает Evening Standard, после поединка этот болельщик был арестован.

Арсенал подтвердил задержания своего фаната и осудил его действия, назвав их опасными и абсолютно неприемлемыми. Английская футбольная ассоциация также расследует этот эпизод.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Арсенал - Челси (3:1).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ Арсенал Лондон чемпионат Англии Английская Премьер-лига Михаил Мудрик

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Арсенал - Челси 3:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии
Арсенал - Челси 3:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Англии

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