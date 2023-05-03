Во вторник, 2 мая, в рамках 34-го тура английской Премьер-лиги состоялась лондонское дерби, в котором Арсенал принимал на своем поле Челси.

"Канониры" успешно справились со своим соперником, одержав уверенную победу со счетом 3:1.

Еще в первом тайме подопечные Микеля Артеты довели результат до разгромного, обеспечив себе преимущество в три мяча благодаря дублю Мартина Эдегора и результативному удару Габриэла Жезуса. Во второй половине встречи "синим" удалось отыграть только один мяч усилиями Нони Мадуэке.

Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко отыграл в этом матче 73 минуты, а вингер Челси Михаил Мудрик вышел на замену на 71-й минуте.

Арсенал, набрав 78 очков, снова возглавил турнирную таблицу АПЛ, опережая Манчестер Сити на два балла, но имея на два сыгранных матча больше. Челси с 39 баллами расположился на 12-м месте.

Вашему вниманию видео всех голов матча Арсенал - Челси в 34-м туре АПЛ:

Арсенал - Челси 3:1

Голы: Эдегор, 18, 31, Жезус, 34 - Мадуэке, 65

Арсенал: Рэмсдейл - Уайт, Кивиор, Габриэл (Холдинг 85), Зинченко (Тирни 73) - Эдегор, Жоржиньо (Парти 86), Джака - Сака (Нелсон 73), Жезус, Троссард (Мартинелли 58)

Челси: Аррисабалага - Чилуэлл, Силва, Фофана (Чалоба 86), Аспиликуэта - Ковачич, Фернандес (Галлахер 71), Канте - Стерлинг (Мудрик, 71), Обамеянг (Хавертц 46), Мадуэке (Зиеш, 79)

Предупреждения: Ковачич 80, Галлахер 90+5.