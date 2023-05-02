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Арсенал - Челси 3:1: обзор матча и результат игры 02.05.2023

"Канониры" не сдаются в борьбе за чемпионство, а "синие" продолжают падение.
Вчера, 23:57
Арсенал победил Челси / Getty Images
Арсенал победил Челси / Getty Images

Во вторник, 2 мая, в 34-м туре английской Премьер-лиги состоялась лондонское дерби между Арсеналом и Челси.

Подопечные Микеля Артеты, продолжающие борьбу за чемпионство, сумели разобраться со своим кризисным оппонентом, одержав победу со счетом 3:1, а их соперник не может выиграть уже в седьмом туре чемпионата подряд.

Еще в первом тайме Арсенал продемонстрировал, кто должен выйти победителем из противостояния. "Канониры" к 34-й минуте поединка обеспечили себе комфортное преимущество в три мяча.

Источник: Getty Images

На 18-й минуте встречи Мартин Эдегор открыл счет, поразив ворота соперника ударом от перекладины. По истечении получаса игры норвежский полузащитник оформил дубль, и практически сразу же Габриэл Жезус довел результат до разгромного, удачно сыграв на добивании в штрафной.

Источник: Getty Images

Во второй половине матча "синим" удалось отквитать один мяч усилиями Нони Мадуэке, который воспользовался ошибкой Александра Зинченко.

Источник: Getty Images

Украинский защитник Арсенала вышел на матч в стартовом составе и отыграл 73 минуты. В свою очередь вингер Челси Михаил Мудрик оказался в запасе и появился на поле на 71-й минуте.

Источник: Getty Images

Арсенал, набрав 78 очков, вернулся на вершину турнирной таблицы АПЛ и опережает Манчестер Сити на два балла, но имеет на два сыгранных матча больше. Челси с 39 баллами занимает 12-е место.

Статистика матча Арсенал - Челси 34-го тура чемпионата Англии

Арсенал - Челси 3:1

Голы: Эдегор, 18, 31, Жезус, 34 - Мадуэке, 65

Ожидаемые голы (xG): 2.10 - 0.60
Владение мячом: 52% - 48%
Удары: 16 - 6
Удары в створ: 10 - 3    
Фолы: 9 - 11

Арсенал: Рэмсдейл - Уайт, Кивиор, Габриэл (Холдинг 85), Зинченко (Тирни 73) - Эдегор, Жоржиньо (Парти 86), Джака - Сака (Нелсон 73), Жезус, Троссард (Мартинелли 58)

Челси: Аррисабалага - Чилуэлл, Силва, Фофана (Чалоба 86), Аспиликуэта - Ковачич, Фернандес (Галлахер 71), Канте - Стерлинг (Мудрик, 71), Обамеянг (Хавертц 46), Мадуэке (Зиеш, 79)

Предупреждения: Ковачич 80, Галлахер 90+5.

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