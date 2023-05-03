Зинченко - один из лучших в матче Арсенал - Челси, Мудрик получил одну из самых высоких оценок в команде

Украинские футболисты удачно проявили себя в лондонском дерби.

В рамках 34-го тура чемпионата Англии Арсенал на своем поле переиграл Челси (3:1).

Аналитический портал WhoScored выставил оценил футболистам, которые принимали участие в игре.

Защитник Арсенала Александр Зинченко провел на поле 73 минуты, за которые успел проявить себя на 7,1 балла. Данная оценка является одной из лучших в составе "канониров".

Нападающий Челси Михаил Мудрик появился на поле на 71-й минуте, выйдя на замену. Несмотря на малое количество времени, украинец получил вторую самую высокую оценку в атаке команды - 6,4.

Отметим, что лучшим игроком признан капитан Арсенала Мартин Эдегор. Норвежец отметился дублем, за что получил оценку - 8,8.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Арсенал - Челси.