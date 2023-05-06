Борнмут - Челси 1:3: обзор матча и результат игры 06.05.2023

Фрэнк Лэмпард добыл свою первую победу во главе "синих" во время своего второго пришествия.

В субботу, 6 мая, на Виталити Стэдиум прошел матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором Борнмут принимал в гостях Челси.

Михаил Мудрик вышел в стартовом составе "синих", в то время как Илья Забарный остался на скамейке запасных "вишен".

Достаточно быстро гости вышли вперед. Конор Галлахер точным ударом головой замкнул подачу в исполнении Н'Голо Канте. Однако радость команды Фрэнка Лэмпарда была кратковременной.

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Вскоре Райан Кристи выдал пас под удар одноклубнику, которым оказался Матиас Винья, отправивший мяч в ворота Кепы Аррисабалаги.

На 63-й минуте с поля ушел Мудрик, который в первом тайме получил желтую карточку за симуляцию. Забарный же на поле так и не появился.

И все же Челси смог завоевать первую победу под руководством Лэмпарда. На 82-й минуте Хаким Зиеш подал со штрафного на дальнюю штангу, где Бенуа Бадьяшиль пробил в касание. Нето хоть и достал мяч, но отбил его прямо в ворота.

Источник: Getty Images

Почти сразу же вопрос о победителе поединка был закрыт. Рахим Стерлинг ворвался в штрафную и покатил на только что вышедшего Жоау Феликса. Португалец ударил низом в ближний угол, а мяч рикошетом от штанги влетел в ворота.

Источник: Getty Images

Челси прервал шестиматчевую серию поражений и поднялся на одиннадцатое место в таблице АПЛ, заработав 42 очка. Борнмут остался на 14-м месте, имея в активе 39 очков.

Статистика матча Борнмут - Челси 35-го тура АПЛ

Борнмут - Челси 1:3

Голы: Винья, 21 - Галлахер, 9, Бадьяшиль, 82, Феликс, 85.

Владение мячом: 33% - 67%

Удары: 10 - 11

Удары в створ: 4 - 5

Фолы: 9 - 11

Ожидаемые голы (xG): 1.12 - 1.31

Борнмут: Нето - Смит, Сенеси, Келли, Винья - Ротуэлл (Кук, 59), Лерма, Уаттара, Биллинг (Энтони, 86), Кристи (Семенио, 84) - Соланке (Брукс, 90).

Челси: Аррисабалага - Чалоба, Силва, Бадьяшиль, Чилуэлл (Аспиликуэта, 76) - Канте (Стерлинг, 63), Фернандес, Галлахер - Мадуэке (Зиеш, 76), Хаверц (Феликс, 84), Мудрик (Лофтус-Чик, 63).

Предупреждения: Сенеси - Мудрик, Канте, Бадьяшиль.