Чигринский: россия ведет войну не против Украины, а против всего мира

Футболист греческого Ионикоса, экс-защитник Барселоны и Шахтера, Дмитрий Чигринский в интервью испанскому изданию Relevo поделился мыслями о войне в Украине.

Игрок остро отреагировал на вопрос интервьюера, назвавшего происходящее "конфликтом".

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"Конфликт? Какой конфликт? Это не конфликт. Реальность такова, что если мы хотим жить в цивилизованном мире с ценностями свободы и прав человека, мы должны понимать, что это не конфликт. Это война. Это не война против Украины, это война против мира. Чувствую благодарность за то, как мир помогает моей стране, но также верю, что только вместе мы можем остановить это.

Теперь нельзя просить просто мира. Потому что что такое мир? Если эта война прекратится сейчас, это будет фальшивый мир. Потому что россияне уже сделали то, что сделали, а Украина и мир должны выиграть эту войну. Мы хотим быть частью свободного мира с европейскими ценностями. Если можно говорить о нацистах, то это нацисты. Знаю, в Европе люди привыкли к тому, что происходит, но не мы.

Каждый день смотрю на количество смертей, каждый день смотрю на цену, которую мы платим, чтобы быть свободными. И это очень высокая цена. Мы не можем этого допустить. Знаю, это звучит как: "Что ты еще просишь?", но это реальность. Мир должен помочь Украине выиграть эту войну.

Все поделилось на до и после вторжения. То, кем я был раньше, не имеет ничего общего с тем, как начал видеть даже футбол сейчас. Есть действительно важные вещи, а потом - все остальное. С первых месяцев мне было невозможно сосредоточиться на футболе. Приходил домой и смотрел видео, читал новости, смотрел, как гибнут мои украинские братья и сестры...", - сказал Чигринский.

Напомним, украинец выступает за Ионикос с 2021 года.