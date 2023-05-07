Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0: обзор матча и результат игры 07.05.2023

В воскресенье, 7 мая, в рамках 35-го тура АПЛ Вест Хэм принимал Манчестер Юнайтед. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

С первых минут игры команды задали высокий темп. Гости забрали мяч себе, чтобы спокойно контролировать матч, создавая себе моменты, однако все пошло не по плану.

Один из выпадов к воротам Давида де Хеа закончился успехом для "молотобойцев". Саид Бенрахма пробил в нижний угол, однако неудачная игра испанского голкипера позволила мячу залететь в сетку.

После этого эпизода Манчестер Юнайтед не сильно изменил свой стиль игры в надеждах на то, что ему удастся отыграться, однако хозяева умудрялись выходить в опасные контратаки и наносить удары по воротам.

В итоге, "молотобойцы" удержали нужный для победы результат, а манкунианцы потерпели второе поражение кряду. Недавно подопечные Эрика тен Хага уступили с аналогичным счетом Брайтону.

Статистика матча Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 35-го тура АПЛ

Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:0

Гол: Бенрахма, 27

Владение мячом: 35% - 65%

Удары: 15 - 17

Удары в створ: 4 - 4

Фолы: 4 - 8

Ожидаемые голы (xG): 1.21 - 1.15

Вест Хэм: Фабианьски, Керер, Огбонна, Агерд, Крессуэлл, Форнальс, Соучек, Райс, Лукас Пакета, Бенрахма, Боуэн, Антонио.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Уан-Биссака, Шоу, Линделеф, Маласиа, Диогу Далот, Эриксен (Забитцер, 74), Каземиро, Бруну Фернандеш, Антони (Санчо, 74), Вегорст (Марсьяль, 57), Рэшфорд.

Предупреждения: Маласиа (36), Уан-Биссака (64).