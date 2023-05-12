Ювентус представил красочную форму на следующий сезон
Туринский клуб добавил окрас в домашнею экипировку.
Туринский Ювентус официально представил новую домашнюю форму на следующий сезон-2023/24.
Экипировка итальянского гранда остается характерной для "старой синьоры", однако выполнена в современных цветах.
Форма выполнена в черно-белых полосах, а также вставлены желтые элементы.
Bianconero e giallo. Modellata sulla nostra storia, proiettata al futuro ⚪️⚫️— JuventusFC (@juventusfc) May 12, 2023
Juventus e @adidasfootball presentano l'home kit 2023/24! pic.twitter.com/VnQluv3MBD
Желтый цвет присутствует на логотипе, спонсорах и трех полосках на плечах.
Indossa il futuro! @adidasfootball— JuventusFC (@juventusfc) May 12, 2023
Il nuovo home kit 2023/24!
Отмечается, что впервые Ювентус сыграет в этой форме 14 мая в поединке с Кремонезе.
Ранее сообщалось, что определилась дата судебного решения о 15-очковом штрафе Ювентуса.