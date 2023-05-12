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Ювентус представил красочную форму на следующий сезон

Туринский клуб добавил окрас в домашнею экипировку.
Сегодня, 12:22
Ювентус / ФК Ювентус
Ювентус / ФК Ювентус

Туринский Ювентус официально представил новую домашнюю форму на следующий сезон-2023/24.

Экипировка итальянского гранда остается характерной для "старой синьоры", однако выполнена в современных цветах.

Форма выполнена в черно-белых полосах, а также вставлены желтые элементы.

Желтый цвет присутствует на логотипе, спонсорах и трех полосках на плечах.

Отмечается, что впервые Ювентус сыграет в этой форме 14 мая в поединке с Кремонезе.

Ранее сообщалось, что определилась дата судебного решения о 15-очковом штрафе Ювентуса.


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