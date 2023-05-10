Определилась дата судебного решения о 15-очковом штрафе Ювентуса

Уже совсем скоро туринский клуб узнает, какая судьба ждет его по итогам судебного разбирательства.

Федеральный апелляционный суд Италии вынесет решение по условному наказанию Ювентуса в 15 очков в понедельник, 22 мая, сообщает The Athletic.

Недавно "старая сеньора" получила обратно свои очки, которые были вычтены в январе, после того, как в апреле Олимпийский комитет Италии рассмотрел апелляцию против санкций Итальянской футбольной ассоциации (FIGC).

Первоначально с клуба было снято 15 очков после расследования его прошлых трансферных сделок.

Клуб, который отрицал какие-либо правонарушения, был обвинен в исправлении баланса за счет завышения трансферных сборов.

Повторное начисление очков в апреле подняло Ювентус с седьмого места на третье в Серии А — ту же позицию, которую они занимали, когда получили вычет в январе. На данный момент туринцы идут вторыми, имея в активе 66 очков.

В четверг, 11 мая, Ювентус сыграет с Севильей в рамках полуфинала Лиги Европы. Стартовый свисток поединка запланирован на 222:00 по киевскому времени.