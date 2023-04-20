Ювентусу временно вернули отобранные 15 очков

"Старая синьора" получила обратно свои заработанные баллы в ожидании нового судебного разбирательства.

Ювентусу временно отменили штраф в 15 очков в рамках Серии А, сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио

Collegio di Garanzia dello Sport приняла решение вернуть клубу очки. Теперь Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (ИФФ) должен провести переоценку дела в ожидании нового судебного разбирательства.

Прокурор Collegio di Garanzia dello Sport Уго Таусер заявил, что в решении ИФФ "недостаточно ясности в мотивах, которые должны быть переоценены".

Это может произойти в течение месяца или затянуться аж до окончания сезона. Поэтому возможное наказание туринского клуба перенесется на сезон-2023/24.

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Благодаря вернувшимся 15 очкам Ювентус поднялся сразу на третье место таблицы Серии А, оттеснив Рому на четвертое место, Милан на пятое, а Интер на шестое.

При этом были отклонены апелляции по дисквалификации Андреа Аньелли, Маурицио Арривабене, Федерико Керубини и Фабио Паратичи. Решение по Павелу Недведу было временно отложено.