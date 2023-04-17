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Бывший защитник Шахтера может продолжить карьеру в Ювентусе

Бразилец Додо может сменить команду в Италии.
Сегодня, 21:54
Додо / Getty Images
Додо / Getty Images

Бывший защитник донецкого Шахтера Додо, выступающий ныне за Фиорентину, попал в сферу интересов Ювентуса.

Туринский клуб предпримет попытку подписать 24-летнего бразильца во время летнего трансферного окна.

Как сообщает Fiorentinauno.com, флорентийцы будут готовы отпустить своего игрока за сумму около 50 миллионов евро.

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Напомним, что Додо перешел в Фиорентину из Шахтера летом 2022 года. Донецкий клуб получил за футболиста 14,5 миллиона евро плюс 3,5 миллиона в виде возможных бонусов.

В нынешнем сезоне бразилец провел за флорентийскую команду 37 матчей, в которых отдал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Ювентус выкупит арендованного у Эвертона нападающего Мойзе Кина.

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