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Ювентус выкупит одноклубника Миколенка

Мойзе Кин останется играть в стане "зебр".
Сегодня, 10:59
Мойзе Кин / Getty Images
Мойзе Кин / Getty Images

Ювентус принял решение оставить в своем составе Мойзе Кина.

Как сообщает Фабрицио Романо, "зебры" уже активировали опцию выкупа Кина. Эвертон получит 28 млн евро за форварда.

Итальянец прокомментировал, что для него значит быть игроком туринцев.

"Теперь я понял, что значит играть за этот клуб - здесь есть штат из четырех специалистов, которые помогут стать топ-игроком", - сказал Кин в интервью CorSport.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-игрок Ювентуса может подать в суд на клуб.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус эвертон

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