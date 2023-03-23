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Дибала может подать в суд на Ювентус

Игрок намерен потребовать 54 млн евро компенсации.
Сегодня, 14:00
Пауло Дибала / Getty Images
Пауло Дибала / Getty Images

Пауло Дибала может подать в суд на свой бывший клуб  из-за срыва переговоров по продлению контракта, пишет Goal.

Юрист игрока Лука Феррари готовит документы для подачи иска против туринского Ювентуса. По данным юриста, клуб вел с Дибалой переговоры в июне 2021 года, а в последний момент все отменил.

Теперь игрок намерен потребовать от Ювентуса компенсацию, которая составит разницу от того, сколько игрок заработал в Роме и сколько должен был заработать в Ювентусе.

Плюс портебовать выплатить наконец зарплатный долг в 3,8 млн евро, который образовался из-за финансовых махинаций клуба. Общая сумма выплат достигает 54 млн евро.

Также Феррари сообщил, что в прошлом году связывался с Ювентусом и требовал 5 млн евро выплаты, чтобы мирно уладить дело. Клуб отказался.

Напомним, ранее стало известно, что в контракте аргентинского нападающего прописані две клаусулы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома ювентус Пауло Дибала

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