Стала известна клаусула выкупа Дибалы в Роме

У нападающего Ромы Пауло Дибалы прописаны две клаусулы в контракте с клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Итальянские клубы могут приобрести аргентинца за 20 млн евро, зарубежные – за 12 млн. При этом, клаусула для команд из Серии А станет недействительной, если футболисту повысят зарплату до 6 млн евро.

Напомним, Дибала стал игроком Ромы прошлым летом, перейдя в клуб в статусе свободного агента.

В текущем сезоне на счету аргентинца девять голов и шесть ассистов в 19 матчах чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что Рома и Моуринью объявили бойкот СМИ после решения о дисквалификации португальца.