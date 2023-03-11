Рома и Моуринью объявили бойкот СМИ после решения о дисквалификации португальца

Клуб встал на защиту своего наставника.

Тренер Ромы Жозе Моуринью дисквалифицирован за конфликт с судьей. Об этом сообщает издание Football Italia.

Португалец проиграл апелляцию, из-за чего дисквалификация осталась в силе. "Особенный" пропустит матчи Серии А против Сассуоло и Лацио.

После данного вердикта Рома объявила, что никто из клуба не будет общаться с прессой до и после ближайших матчей.

Также сам Жозе в соцсетях опубликовал рекламный пост, в котором продемонстрировал свой старый жест, который обозначает протест против решения арбитров.

Ранее сообщалось, что Моуринью оценил победу Ромы над Ювентусом.