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Рома и Моуринью объявили бойкот СМИ после решения о дисквалификации португальца

Клуб встал на защиту своего наставника.
Сегодня, 00:07
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Тренер Ромы Жозе Моуринью дисквалифицирован за конфликт с судьей. Об этом сообщает издание Football Italia.

Португалец проиграл апелляцию, из-за чего дисквалификация осталась в силе. "Особенный" пропустит матчи Серии А против Сассуоло и Лацио.

После данного вердикта Рома объявила, что никто из клуба не будет общаться с прессой до и после ближайших матчей.

Также сам Жозе в соцсетях опубликовал рекламный пост, в котором продемонстрировал свой старый жест, который обозначает протест против решения арбитров.

Ранее сообщалось, что Моуринью оценил победу Ромы над Ювентусом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Жозе Моуринью

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