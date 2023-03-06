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Моуринью оценил победу Ромы над Ювентусом

Наставник римской команды прокомментировал итоги встречи с туринцами.
Сегодня, 08:58
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью прокомментировал победу над Ювентусом (1:0) в рамках чемпионата Италии.

По словам специалиста, римский коллектив сумел добиться победы благодаря отдаче и настрою.

"Рома - не самая лучшая команда в мире, и каждый раз нам приходится выкладываться по полной, чтобы победить. Я все еще не оправился от поражения в матче с Кремонезе. Сегодня мы победили благодаря нашему настрою, а не тактическим изменениям.

Трудно играть против Ювентуса, который настолько силен и компактен. Нам пришлось отсидеться в обороне, чтобы больше владеть мячом, поскольку их игроки быстрее нас. По большей части мы хорошо оборонялись, и Руй Патрисиу сотворил чудо на последних минутах. Это всегда важно, когда играешь с Ювентусом".

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Моуринью оценил шансы Ромы попасть в четверку лучших по итогам чемпионата.

"Рома – это команда, которая должна осознавать свои пределы. Когда мы не выкладываемся на 100%, у нас бывают большие проблемы. Лига – это марафон. Мы понимаем, что, концентрируясь на каждом следующем матче, мы можем выигрывать у таких команд, как Ювентус", - приводит слова тренера Roma Press.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и обзор матча Рома - Ювентус.


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