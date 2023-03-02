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Стало известно условие, при котором Моуринью покинет Рому

Португальский специалист должен выполнить требование руководства.
Сегодня, 12:34
Жозе Моуринью / Getty Images
Жозе Моуринью / Getty Images

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью может покинуть пост римской команды.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, португальский специалист, вероятно, уйдет из клуба, если команда не попадет в Лигу чемпионов.

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Руководство Ромы поставило требование Моуринью попасть в топ-4 чемпионата Италии по итогам сезона.

В турнирной таблице Серии А Рома идет на пятом месте, отставая от идущего четвертым Лацио на одно очко. Действующий контракт португальца с Ромой рассчитан до лета 2024 года.

Отметим, что 5 марта Рома на своем поле примет Ювентус.

Ранее сообщалось, что ключевой защитник итальянского клуба может вернуться в Англию.

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