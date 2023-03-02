Стало известно условие, при котором Моуринью покинет Рому

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью может покинуть пост римской команды.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, португальский специалист, вероятно, уйдет из клуба, если команда не попадет в Лигу чемпионов.

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Руководство Ромы поставило требование Моуринью попасть в топ-4 чемпионата Италии по итогам сезона.

В турнирной таблице Серии А Рома идет на пятом месте, отставая от идущего четвертым Лацио на одно очко. Действующий контракт португальца с Ромой рассчитан до лета 2024 года.

Отметим, что 5 марта Рома на своем поле примет Ювентус.

Ранее сообщалось, что ключевой защитник итальянского клуба может вернуться в Англию.