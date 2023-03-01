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Моуриньо дисквалифицировали на 2 матча Серии А

"Особенный" в своем стиле.
Сегодня, 16:57
Жозе Моуриньо / Getty Images
Жозе Моуриньо / Getty Images

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо был дисквалифицирован на два матча Серии А после ссоры с арбитрами.

28 февраля Рома принимала дома Кремонезе, и в самом начале второго тайма у португальца случился конфликт с рерзрвным арбитром.

После фола на Мараше Кумбула, Моуриньо начал спорить с резервным арбитром Марко Серрой по поводу решения в этом эпизоде.

Тренер и судья обменялись оскорлениями, после чего Жозе получил красную карточку и начал ссору уже с главным арбитром матча.

Однако, как оказалось, после матча Моуриньо отправился в судейскую, где продолжил конфликт, за это тренер и получил двухматчевую дисквалификацию.

Таким образом Жозе Моуриньо не сможет руководить командой во время матчей против Ювентуса и Сассуоло. Вряд ли его будут ждать в ПСЖ после такого.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Жозе Моуриньо

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