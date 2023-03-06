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Рома - Ювентус 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Италии 05.03.2023

Римский клуб в горячем поединке одержал победу над Ювентусом.
Сегодня, 08:16
Рома - Ювентус / Getty Images
Рома - Ювентус / Getty Images

В рамках 25-го тура чемпионата Италии состоялся центральный поединок, в котором играли Рома и Ювентус.

Судьбу противостояния решил единственный гол, который забил защитник Ромы Манчини.

Команды создали ряд моментов, но больше забить не удалось.

Примечательно, что в концовке встречи на поле вышел нападающий Ювентуса Мойзе Кин, который за 40 секунд заработал красную карточку.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Рома - Ювентус:

Рома - Ювентус 1:0
Гол: Манчини, 53

Рома: Руй Патрисиу, Смоллинг, Манчини, Рожер, Спинаццола, Вейналдум (Бове, 73), Матич, Кристанте, Пеллегрини (Белотти, 86), Залевски (Карсдорп, 64), Дибала (Абрахам, 73).

Ювентус: Шченсны, Алекс Сандро (Бонуччи, 46), Данило, Бремер, Куадрадо (Кин, 90), Костич (Погба, 77), Ди Мария, Рабьо, Локателли (Паредес, 77), Фаджоли (Кьеза, 59), Влахович.

Предупреждения: Локателли (31), Матич (33), Кристанте (58), Спинаццола (63), Костич (75).

Удаление: Кин, 90


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Видео

Рома - Ювентус 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Италии
Рома - Ювентус 1:0 Видео гола и лучших моментов матча чемпионата Италии

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